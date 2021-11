Desbloquean a ampliación da pasarela cun novo parque entre a Rúa da Estrada e a Rúa das Hortas

Traballos de roza no futuro parque da pasarela © Concello de Pontevedra

O goberno municipal de Pontevedra recupera o proxecto para ampliar a pasarela de José Adrio cara a súa continuidade por Doce de novembro. Creará un novo parque entre a Rúa da Estrada e a Rúa das Hortas, nun espazo que tiña o paso restrinxido e estaba cheo de maleza.

O parque ocupará unha parcela de 5.500 metros cadrados e nel vanse a investir uns 500.000 euros, que financiará a Deputación de Pontevedra con cargo ao convenio anual co Concello.

O edil de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, adianta que o Concello está en disposición de contratar este proxecto en canto o aprobe o executivo provincial, xa que a autorización do uso da pasarela xa está solicitado ante a Administración de Infraestruturas Ferroviarias (Adif).

Esta actuación permitirá darlle continuidade á área recreativa existente na rúa José Adrio Barreiro, dotando a zona leste da cidade dun "amplísimo espazo verde" en conexión co do parque Amalia Álvarez e o que se executará no parque da palmeira de Joaquín Costa.

A obra estará dividida en tres zonas de intervención, da que a primeira, na zona máis próxima á calzada, terá chan de terra e se converterá nunha zona mixta, verde e con pavimento, destinada esencialmente ao tránsito peonil.

Levará unha liña de árbores para separar a calzada do espazo da pasarela e, en paralelo, cara dentro, unha beirarrúa para conectar a que vén de Eduardo Pondal coa que xa existe no lateral da outra parte da pasarela, permitindo así o tránsito de peóns.

Pola súa banda, a parte da cuberta do túnel, actualmente en formigón, pasará a ser unha zona de estar tamén con pavimento mixto verde e duro, na que se emprazará a meirande parte do mobiliario urbano e que está pensada para paseo e xogo libre.

E, en terceiro lugar, a zona situada entre a lousa do túnel e as fachadas traseiras dos edificios de Santa Teresa de Jesús Jornet manterase ao 100% en terra e será a principal área verde da contorna, con arborado, xardín, unha fonte e un espazo con auga.

O proxecto permitirá ademais acometer a conexión peonil con Santa Teresa de Jesús Jornet, "eliminando o fondo de saco que é nestes momentos esa rúa e dándolle saída á nova pasarela e á rúa das Hortas, cara os novos edificios dos xulgados, explica Iván Puentes. Tamén se iluminará todo o espazo, combinando a luz aérea con luz ornamental no chan.

A intervención será "fundamental", defende o edil do PSOE, para a naturalización dun contorno "moi duro" e para complementar o outro lado da pasarela sobre o tren, centrada en xogos infantís, fronte a esta "máis verde e pensada para o paseo e o descanso".