O BNG propón un plan de emprego para a mocidade financiado con fondos europeos e vivenda accesible

A portavoz nacional, Ana Pontón, mantivo este sábado en Pontevedra un encontro con xente nova ante a que se comprometeu a construír unha Galicia con oportunidades para a mocidade, fronte ao Goberno de Alberto Núñez Feijóo "que en doce anos expulsou á emigración a 218.000 mozos e mozas menores de 34 anos".

Nun acto de Galiza Nova en Pontevedra, Pontón dixo que "traballo digno e vivenda accesible son a clave e iso require políticas públicas hoxe inexistentes".

En materia de emprego, o BNG propón a posta en marcha dun plan de emprego xuvenil e un "plan retorna" para traer de volta á mocidade emigrada, financiados con fondos europeos de recuperación, Next Generation. En canto ao acceso a unha vivenda, o BNG aposta por un banco galego de vivenda para xestionar e administrar vivendas baleiras e poñelas en alugueiro, "hai 330.000 baleiras a maioría en mans da banca", así como aumentar as axudas ao alugueiro destinadas á xente moza.

"BOTÓN DO PÁNICO NA SEDE DO PP"

A preguntas dos medios sobre a proposta do PP de levar ao Parlamento unha iniciativa sobre a independencia, a líder nacionalista destacou o feito de que o "nerviosismo" do Partido Popular "ante o avance do BNG está levando aos de Feixóo a unha estratexia a medio camiño entre o delirio e o ridículo".

"Están moi nerviosos porque cada vez máis galegos e galegas ven no Bloque a alternativa para construír unha Galiza con futuro, e por iso alguén debeu pulsar o botón de pánico na sede do PP", ironizou.