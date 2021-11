A rebaixa do canon de Sogama para 2022 poderá chegar ao 20%, propiciando un aforro para os galegos de 9 millóns de euros

Sogama reducirá o canon aos 295 concellos adscritos ao seu sistema de xestión e farao, de forma xenérica, nun 5% sobre o prezo de 2021, que baixará desde os 69,48 euros/tonelada ata os 66,00 euros/tonelada. Igualmente, manterá a bonificación do 10%, que xa leva aplicando durante os tres últimos exercicios, a aqueles entes locais que cumpran cos dous requisitos establecidos, isto é, promover a redución da xeración de residuos e/ou a reciclaxe dos envases lixeiros (bolsa amarela), e trasladar esta rebaixa aos recibos dos cidadáns. Neste caso, o canon situarase en 59,40 euros/tonelada. Adicionalmente, tampouco aplicará o IPC, estimado nun 5%. Todo iso supoñerá unha rebaixa que poderá chegar ao 20%, representando un aforro para os galegos de 9 millóns de euros.

A Xunta, a través desta empresa pública, pretende compensar o negativo impacto económico que supoñerá para os petos das familias galegas os impostos contemplados no Anteproxecto da Lei nacional de Residuos e que gravan o depósito de refugallos en entulleira e a incineración. Tras unha forte oposición por parte do sector, todo apunta a que, finalmente, a penalización á vertedura ascenderá a 30 euros/tonelada e, á valorización enerxética, a 10 euros/tonelada, que rexerá para aquelas plantas, como é o caso de Sogama, certificadas coa denominada "R1", fórmula técnica que acredita o cumprimento duns determinados estándares de eficiencia.

A boa evolución da compañía durante os últimos anos, tanto en termos industriais como ambientais, económicos e sociais, permítenlle facer un esforzo que ten por obxectivo amortecer o impacto económico que estes impostos estatais terán sobre a economía dos galegos. É dicir, mentres o Goberno central crea novos impostos para a xestión e tratamento de residuos con fins recadatorios, a Xunta de Galicia, a través dos instrumentos ao seu alcance, os baixa.

90 MILLÓNS DE EUROS EN INVESTIMENTOS

O canon de Sogama, que xa se posicionaba ata o de agora como o máis barato de Galicia, pasará tamén a ser o máis barato de España. E iso a pesar de que a empresa ten baixo a súa xestión unha potente infraestrutura industrial conformada por 37 plantas de transferencia, un complexo ambiental sito en Cerceda e con capacidade para 1.000.000 de toneladas anuais e unha entulleira de cola destinado a acoller aquela parte do lixo que non se poida reciclar nin valorizar energéticamente.

Así mesmo, poñerá en marcha unha rede de instalacións que terá por obxecto a valorización da materia orgánica. Esta rede estará conformada por 4 plantas de biorresiduos (Cerceda –xa en funcionamento-, Cervo, Vilanova de Arousa e Verín), apoiadas por 13 plantas de transferencia que serán transformadas ou adaptadas para transvasar nas mesmas a materia orgánica recollida de forma diferenciada a través do contedor marrón, converténdoa en compost, un abono natural de alta calidade que se destinará á agricultura e xardinería.

Con esta iniciativa, a Xunta pretende axudar aos concellos a dar debido cumprimento ás súas obrigacións legais, tendo en conta que deben ter implantada a recollida selectiva da fracción orgánica antes do 31 de decembro de 2023.Se todo sigue o seu curso, a infraestrutura vinculada ao tratamento da materia orgánica entrará en funcionamento a finais de 2022.

A este plan de acción destinaranse da orde de 38 millóns de euros, dos cales 30 estarán financiados a través dos Fondos FEDER como resposta da Unión Europea á crise do covid-19.

Os investimentos realizados por Sogama no período 2017-2022, e que ascenden a máis de 90 millóns de euros, teñen por obxecto optimizar o servizo que presta a máis de 2.240.000 habitantes a través de instalacións punteiras que incorporan as últimas tecnoloxías dispoñibles; a promoción do ferrocarril como medio preferente para o transporte de residuos; e a incorporación de todas aquelas medidas que lle permitan compatibilizar en cada momento a actividade industrial coa protección do medio ambiente e a saúde pública.

Prestar o mellor servizo ao menor prezo constitúe a máxima que guía esta nova etapa, especialmente nun momento delicado no que moitas familias e establecementos deben soportar os negativos efectos da pandemia sobre as súas economías.