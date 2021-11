Expertos en política urbana visitan Pontevedra para comprobar os investimentos de fondos europeos

Visita a Pontevedra de socios do proxecto de cooperación interrexional (Interreg Europe) © Mónica Patxot Miguel Anxo Fernández Lores dialoga cos expertos europeos © Mónica Patxot Visita a Pontevedra de socios do proxecto de cooperación interrexional (Interreg Europe) © Mónica Patxot

Ao redor de vinte persoas que forman parte do proxecto de cooperación interrexional (Interreg Europe) sobre política urbana, que lidera o Eixo Atlántico, realizaban unha visita este xoves por diferentes puntos da cidade.

Este colectivo ten como fin reforzar e presentar propostas de mellora para establecer os instrumentos de financiamento da política urbana a partir do FEDER, que en España execútanse a través dos fondos europeos EDUSI.

Estes visitantes procedían de diversos países de Europa como Letonia, Romanía, República Checa, Polonia, Bélxica e Francia coa idea de ver Pontevedra como exemplo de organización urbana para o proxecto de colaboración interrexional.

Comprobaron como se realizaron diferentes proxectos na cidade do Lérez con fondos europeos. Acompañados polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e polos concelleiros Anabel Gulías e Demetrio Gómez, responsables das áreas de Promoción da Cidade e de Mobilidade, realizaron un percorrido pola glorieta de Compostela, a rúa Virxe do Camiño, o barrio de O Gorgullón e polo centro histórico con paradas na ponte do Burgo e no Mercado de Abastos.

Os concelleiros Gulias e Gómez Xunqueira explicaron as actuacións desenvolvidas nestes espazos e responderon as preguntas destes expertos europeos sobre as obras que se realizaron dentro do concepto de modelo de cidade.