Rafa Domínguez retoma a súa rolda semanal de visitas a parroquias dun rural que ve en "profundo abandono"

Visita de Rafa Domínguez a Ponte Sampaio © PP de Pontevedra Visita de Rafa Domínguez a Alba © PP de Pontevedra

O presidente do PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, retomou as visitas e reunións cos veciños das parroquias do rural que suspendera durante os momentos máis complicados da pandemia da covid-19. Acompañado polo resto de concelleiros do grupo municipal, percorrerá as 15 parroquias do municipio.

Esta rolda de visitas busca seguir fixando as prioridades das parroquias e así reverter o "profundo abandono" ao que considera que están sometidas "desde hai tantos anos".

Na última semana visitaron as parroquias de Ponte Sampaio, Alba e Salcedo e este mércores estará en Verducido, segundo informou o PP a través dun comunicado..

Segundo explicou Domínguez, cada vez que visita e entrevístase con diferentes veciños realiza unha batería de propostas para "mellorar o día a día dos pontevedreses".

O responsable do PP local considera que estas visitas son "a mellor maneira de saber que necesitan os cidadáns" e contrapón estas visitas á actuación do Goberno local, que asegura que "xa está instalado no ignorar á cidadanía".

O PP pontevedrés leva sempre este conxunto de propostas a diferentes comisións, pero tamén as presenta no Rexistro municipal, para que quede sempre constancia das peticións.