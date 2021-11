Os comercios das rúas Castelao e Cruz Gallástegui exhiben as fotografías do programa 'Namórate de Ti' © Mónica Patxot Os comercios das rúas Castelao e Cruz Gallástegui exhiben as fotografías do programa 'Namórate de Ti' © Mónica Patxot

A concelleira de Igualdade e Promoción Económica, Yoya Blanco, inaugurou este venres cun roteiro por varios dos comercios participantes a exposición fotográfica do obradoiro 'Namórate de Ti'.

Esta actividade está impulsada polo seu departamento e o Centro de Información á Muller (CIM) en colaboración coa fotógrafa e creativa Patricia Maquieira e a animadora sociocultural Tegra Gómez, no marco do programa de actividades organizado co gallo do 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres.

A mostra foi visitada pola edil socialista en compañía da directora do CIM, Rosa Campos; a axente de Igualdade Mercedes Renda; as propias Maquieira e Gómez e un grupo de mulleres que protagonizan algunhas das imaxes expostas en 16 establecementos comerciais situados nas rúas Castelao e Cruz Gallástegui.

En concreto, a exposición artística, poderá contemplarse durante as vindeiras semanas nos escaparates de Naty (tenda de roupa), Carlos Pons (perruquería), Doce Óptica, Alain Afflelou Óptico e Audiólogo, Cordal (agasallos), Tito de la Peña (perfumería), Desigual, Ali Móviles, Dicenfot SL, Chicco, La Mattina, Belén García Íntimo, Clikrs, Decoración Cordal, Daser Fotografía e Atmósfera Sport.

Yoya Blanco sinalou que "a carga de sentimentos e emocións desta mostra é enorme, xa que está protagonizada por mulleres vulnerables, que en varios casos foron vítimas de violencia de xénero e que puideron respirar libres grazas a estes talleres".

"As valentes mulleres libres que protagonizan as marabillosas fotografías desta mostra -indicou a edil do PSOE- son Mer Paratcha, Patricia Pazó, Carmen Santos, Begoña López, Soledad Cores, Nuria González e Celia Gutiérrez... Nos talleres tamén participaron outras compañeiras que, pola súa situación persoal, prefiriron manterse anónimas, pero para que as que os obradoiros tiveron ese mesmo efecto catártico, empoderante e liberador que para todas as que asistiron a eles".

Entre os obxectivos de 'Namórate de Ti' están os de fomentar o empoderamento feminino e a autoestima a través da fotografía, así como a plena liberdade de pensamento e expresión. Os talleres, que teñen o seu colofón nesta mostra fotográfica, desenvolvéronse de xeito gratuíto na Casa Azul os días 6, 7, 13 e 14 de outubro.