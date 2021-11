O ataque de veciños do Vao a gardas e policías durante o confinamento acaba con 16 condenados

Primeiro atacaron con pedras, paus, machadas e bates de beisbol á Garda Civil, causando feridas a tres axentes e danando un vehículo. Menos dunha hora máis tarde, prepararon unha emboscada na que pretendían vingarse dos axentes pola detención dun veciño do Vao e acabaron atacando á Policía Local de Poio, deixando feridos a dous axentes e danando un coche patrulla.

Ocorreu no poboado chabolista do Vao de Arriba o 4 de maio de 2020, en pleno confinamento decretado para frear a pandemia da covid-19 e finalmente acabou en condena. A Audiencia Provincial de Pontevedra condenou coa súa propia conformidade a 16 persoas.

Os condenados aceptaron ser autores dos delitos de resistencia, desordes públicas, atentado, danos e lesións e cumprirán penas que van desde os tres aos 21 meses de prisión, ademais de pequenas multas e a obrigación de indemnizar aos cinco policías e gardas civís feridos.

Todos os condenados eluden o ingreso efectivo en prisión. A sentenza acorda suspender a súa entrada no cárcere durante dous anos, aínda que a suspensión queda condicionada a que non volvan delinquir nese prazo e a que paguen a responsabilidade civil.

A sentenza da sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra considera probado, coa propia conformidade dos acusados, que os dous ataques teñen a súa orixe nun control realizado pola Garda Civil no Vao de Arriba sobre as 19.20 horas para comprobar o cumprimento do estado de alarma.

Os gardas observaron a un grupo de persoas incumprindo o decreto e identificaron a varios, entre eles un mozo que dixo aos axentes, en ton irónico, "deixade de molestarnos, é probable que mañá pague a multa, hoxe non teño solto", á vez que se daba a volta e afastábase.

Un axente tocoulle no ombreiro para que non se fose, e, nese momento, o mozo deulle unha puñada que non o alcanzou. A continuación, o mozo foi detido, pero el opúxose e empezou a gritar pedindo axuda. Aos grupos respondeu un gran número de persoas do poboado, que atacou aos axentes con pedras, paus, machadas e bates de beisbol.

A sentenza conclúe que un total de 13 persoas, seis delas con antecedentes, participaron no ataque, que buscaba "alterar a normal convivencia e opoñerse violentamente a que os axentes da Garda Civil puidesen exercer a súa función". Tres axentes resultaron feridos.

Unha vez finalizado o ataque, o pai do primeiro novo detido empezou a "preparar unha emboscada aos axentes da garda civil como represalia pola detención" porque estaba enfadado. Para iso, ás 20.04 horas, chamou ao 112 indicando que había unha liorta no Vao de Arriba e pedindo que se enviase á Garda Civil.

Sobre as 20.40 horas, e en resposta a esa chamada, chegou ao poboado unha patrulla da Policía Local de Poio. Tres vehículos conducidos por tres persoas logo condenadas seguiron ao coche patrulla "co propósito de obstaculizar a fuxida do vehículo policial" e golpeárono.

Ao chegar ao Vao de Arriba, os axentes observaron un tumulto de xente na calzada, polo que diminuíron a velocidade ata case parar. Cando un dos axentes tentou saír do coche, un Seat conducido polo autor da chamada ao 112 impactouco vehículo e tamén recibiron golpes que fracturaron o portelo do condutor e os portelos traseiros e dianteira dereita.

Polo portelo dianteiro dereita introduciuse un tronco de grandes dimensións que golpeou no nariz e o brazo a un axente. A condutora do vehículo policial acelerou e percorreu uns 40 metros, durante os que seguiron golpeándoos. Os dous axentes resultaron feridos.

Participaron de forma activa neste feitos oito persoas, os tres condutores dos vehículos implicados e cinco máis. Algunhas delas xa atacaran tamén aos gardas civís. Todos eles actuaron "conxuntamente con pleno coñecemento que se alteraba a paz pública e de que os acometidos eran axentes da autoridade".