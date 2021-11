CCOO pide que se iguale a suba salarial no emprego público ao IPC para frear a perda de poder adquisitivo

Concentración de delegados de CCOO para denunciar a perda de poder adquisitivo do persoal de servizos públicos © Mónica Patxot Javier González, secretario xeral en Galicia de CCOO-Sanidade, na concentración © Mónica Patxot Delegadas sindicais de CCOO reclaman melloras no emprego público © Mónica Patxot Concentración de CCOO na Subdelegación do Goberno © Mónica Patxo Protesta de CCOO-UGT en Arcade contra os recortes en Correos © CCOO

Un grupo de delegados sindicais de Comisións Obreiras (CCOO) concentrábase este mércores nas escaleiras de acceso á Subdelegación do Goberno de Pontevedra para reclamar ao Goberno central a recuperación do gasto social previo á crise sanitaria. Esta convocatoria estaba prevista en todas as cidades do Estado co obxectivo de denunciar a perda do poder adquisitivo que están a sufrir os empregados públicos.

Javier González, secretario de Sanidade de Galicia de CCOO, manifestaba que o incremento salarial foi do 0,9 durante 2020 e do 2% este ano mentres que o IPC interanual atópase situado no 5,5%, cifras que segundo os representantes sindicais non respectan o acordo alcanzado co goberno. Sinalan que perderon entre 11 e 18 puntos de poder adquisitivo desde que se iniciou a crise da pandemia, segundo administración e categoría. Unha situación que se atopa moi afastada do poder adquisitivo que tiñan antes da crise, indica González.

Propoñen que se igualen as subidas salariais ao IPC para non seguir perdendo capacidade económica. Pero, ademais, denuncian o incumprimento do compromiso de negociación do terceiro acordo bianual de mellora do emprego público e tamén o incumprimento en materias como a implantación da xornada laboral de 35 horas semanais pactadas no anterior acordo.

O representante sindical sinala que a taxa de temporalidade actual é "insoportable" e alerta de que os persoais contan con idades moi avanzadas e espéranse xubilacións masivas. Por este motivo, demandan convocatorias de oferta pública de emprego e establézanse procesos selectivos máis áxiles, que permitan renovar o persoal.

CONCENTRACIÓN CONTRA OS RECORTES EN CORREOS

Tamén representantes de CCOO e de UXT concentrábanse este mércores en Arcade, no municipio de Soutomaior, para denunciar os recortes que, segundo expoñen, está a executar o actual presidente de Correos, Juan Manuel Serrano. Consideran que estas accións "están a levar á empresa pública ao abismo", segundo afirma Eusebio Cousillas, secretario provincial de CCOO-Correos.

A oficina de Arcade atende a todo o municipio de Soutomaior e á parroquia de Ponte Sampaio, pertencente a Pontevedra. Segundo critican, a unidade sufriu a amortización dun posto de traballo desde o 1 de outubro, o que conleva un recorte superior ao 15% do persoal. Esta decisión provoca, segundo os sindicatos, unha diminución na calidade e na puntualidade do servizo público postal.

Aseguran que, en arredor de tres anos, o plan que se executa é un "rotundo fracaso" e está a levar á creba a un servizo postal público con máis de 300 anos de historia. Alertan de perdas próximas aos 500 millóns de euros, cun cadro de persoal que presenta, cada vez, máis carencias.