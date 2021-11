O PP pide a Lores que recapacite sobre a cesión do recinto para a vacinación e lembra que a pandemia non rematou

O presidente do PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, está en desacordo coa decisión do Concello de Pontevedra de comunicar ao Servizo Galego de Saúde que non cederá o recinto feiral para que volva ser centro de vacinación masiva fronte á covid-19 porque xa está ocupado con outras actividades.

Tras darse a coñecer o xoves que o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, insta ao Sergas para poñer a terceira dose da vacina -e a segunda de Janssen- nos centros de saúde en lugar de facelo no recinto feiral como ocorreu coas primeiras doses, Domínguez pediu ao rexedor que recapacite e sinalou que non entende "que se negue este espazo aos pontevedreses".

"Parece mentira que o alcalde si que poida destinar un espazo do Recinto Feiral á celebración do botellódromo, pero se. negue a facilitar o edificio para a vacinación", criticou o líder do PP local, que aproveitou para eloxiar o "sistema pioneiro" de vacinación masiva que se levou a cabo en España, un éxito de todas as administracións que "se puxeron de acordo en obxectivo común: a vacinación para protexernos fronte ao coronavirus".

O líder do PP sinalou a través dun comunicado que Pontevedra e Vilagarcía comunicaron ter xa comprometidos os recintos feirais para outras actividades, pero que, ao seu xuízo, a vacinación é "prioritaria nestes momentos, fronte a outras actividades".

Así, lembrou que a pandemia "non terminou, aínda que Lores pareza ignoralo" e débese seguir vixiantes de como avanza a enfermidade. "Como médico e como persoa non podo entender que un alcalde crea que a pandemia xa pasou e que non hai que colaborar máis", profunda respecto diso.