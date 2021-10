O PP quere que o cartel do Entroido saia dun concurso aberto

O portavoz do grupo municipal do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, propuxo a realización dun concurso aberto ao público para o deseño do cartel do Entroido da cidade.

Rafa Domínguez cre que sendo a cidade do Lérez "puntera a nivel artístico" abrir este proceso á cidadanía "es la mejor opción para que se refuerce la imagen de nuestro Entroido y se potencie a numerosos autores".

O portavoz do PP fixo fincapé en que desta maneira promocionaríase a participación do talento novo da cidade e, ademais, propón que non exista reiteración nos gañadores.

O recoñecemento de realizar o deseño do cartel "será clave para los nuevos autores, además de que el premio seguirá teniendo una dotación económica", engadiu.