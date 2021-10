Sete mercantes simultáneos nunha xornada intensa no porto de Marín

Intensa xornada de actividade no porto de Marín, onde este martes prevese que ata sete mercantes realicen de forma simultánea operacións de carga e descarga.

Segundo a información facilitada pola Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, o maior volume de mercadoría descárgao o buque CIC Epos que chegou desde o porto de Itaqui (Brasil) para deixar preto de 70.000 toneladas de millo nos almacéns do porto. Opera no Peirao Oeste e está consignado polo Grupo Nogar.

Ademais, confírmase a actividade nos peiraos Adolfo Reboredo dos barcos Lausanne e Louis, ambos os consignados por Pérez Torres Marítima, que realizan senllas operacións de carga de produtos metalúrxicos e descarga de siderúrxicos, respectivamente.

Ademais, comezou a tempada de descargas de peixe conxelado e están en porto catro realizando operacións para as diferentes plantas frigoríficas de Marín. Trátase dos conxeladores Igueldo, Playa de Galicia, Monteferro e Montelourido.

Xunto a eles, está anunciada a chegada a porto estes días doutros pesqueiros como Capricorn, Arosa Nueve, Villa de Marín ou Paradanta Primero.

A pesca conxelada é unha mercadoría en continua evolución no porto durante os últimos anos, unha das que máis empregos xera na contorna e para a que Marín conta con certificación europea de calidade. O Porto conta no seu conxunto cunha capacidade de almacenamento duns 262.000 metros cúbicos concentrados nun único recinto. Desde as plantas de frío do Porto de Marín expórtanse produtos elaborados aos principais mercados de Europa.