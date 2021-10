O PP e a Federación Castelao manteñen unha reunión de traballo

Representantes do Partido Popular e da Federación Castelao de Pontevedra mantiveron unha reunión de traballo para "analizar a actualidade municipal e os asuntos que afectan á cidadanía".

A cita enmárcase en "unha serie de diálogos con diferentes axentes sociais para seguir fixando as prioridades dos nosos veciños", segundo a información trasladada polo presidente do PP local, Rafa Domínguez, que participou neste encontro xunto co concelleiro Martín Martínez.

Así, abordaron coa directiva da entidade "diferentes posicionamentos que manteñen sobre diversos asuntos" como o peche ao tráfico de Raíña Vitoria, o sistema de transporte urbano da cidade, a paralización do proxecto de peonalización de Monte Porreiro ou a reapertura do botellódromo.

"É importante manter o pulso e abrir novas vías de diálogo cos representantes veciñal. Estar ao tanto das súas necesidades, das súas demandas e, sobre todo, poder coñecer de primeira man as súas preocupacións", declarou o popular.