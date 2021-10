A xustiza avala o plan de xestión e os cupos de visitas nas Illas Atlánticas

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimou a demanda interposta por Navieira das Rías Galegas na que impugnaba a aprobación do plan reitor de uso e xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, publicado en febreiro de 2019.

Entre outras cuestións, a navieira alegaba que o documento non se expuxo ao público en castelán, non contaba con informes ambientais, non se deu audiencia a sectores interesados nin fundamenta as súas decisións en estudos de carácter técnico.

Os maxistrados apoian tanto a forma como o procedemento seguido pola Xunta de Galicia na tramitación do documento.

Na sentenza tamén avalan, en contra do criterio da parte demandante, que o director-conservador do parque nacional expida autorizacións para o acceso de grupos organizados.

A maiores apoian que estes permisos esténdanse ao desenvolvemento de actividades de navegación, fondeo, amarre e atracada das embarcacións no parque nacional.

O TSXG destaca na resolución que o plan xa advirte que no cómputo dos visitantes quedan excluídos os veciños das illas, o persoal adscrito ao parque nacional ou os traballadores dos establecementos legalmente establecidos.

Tampouco está afectado por esta limitación o persoal de entidades públicas ou privadas que desenvolven no parque labores de restauración, mantemento, instalación e investigación debidamente autorizadas polo parque nacional.

Esta sentenza non é firme e contra ela cabe presentar recurso de casación.

O plan aprobado pola Xunta de Galicia establece unha cota máxima diaria de 2.000 persoas no arquipélago das Cíes, un límite de 600 visitantes no seu cámping e entre 75 e 125 fondeos cada día repartidos en tres zonas, San Martiño, Nosa Señora e Rodas.

En Ons, pola súa banda, permite ata 1.300 persoas que accedan nas navieiras autorizadas e outros 200 visitantes diarios en grupos organizados, ata 300 persoas na área acampada e entre 60 e 70 fondeos ao día en dúas zonas, Castelo e Melide

Nos arquipélagos de Sálvora e Cortegada están autorizados un máximo de 250 visitantes e entre 15 e 20 fondeos diarios. En Sálvora, na zona coñecida como Pazo Almacén; e en Cortegada, en toda a zona perimetral á illa.