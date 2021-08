Pontevedra levanta o pano das festas da Peregrina

Violeta Mosquera Blanco, integrante do dúo Bala é tamén docente © Cristina Saiz

Pontevedra xa está en festas. A semana da Peregrina inicia este sábado dez días de frenética actividade cultural, musical e de lecer. Con catro escenarios principais, Praza da Ferraría, Praza de España, Alameda e pistas de Campolongo, a cidade ofrecerá innumerables espectáculos de primeiro nivel de artistas tanto locais como estatais.

O pistoletazo de saída está previsto para este sábado ás 12 horas da man da pregoeira Violeta Mosquera, que pronunciará o seu discurso no palco da música da Alameda acompañada polo alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e a concelleira de Festas, Carme da Silva.

A continuación, comezarán os pasacalles que animarán a cidade ao longo de todo o día. O broche de ouro ao primeiro día de festas poñerano tres actuacións musicais de primeiro nivel. Carlota Crey actuará ás 21 horas na Praza da Ferrería, Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre fará o propio ás 22 horas na Praza de España e Bala, o dúo do que forma parte a pregoeira Violeta Mosquera, tocará ás 22.30 horas nas pistas de Campolongo.

O acceso a todos os espectáculos programados nas festas será gratuíto e deberá realizarse seguindo a normativa sanitaria actual. Os asistentes deberán permanecer sentados no seu sitio en todo momento, sen quitarse a máscara e respectando a distancia de seguridade. O aforo é limitado e a entrada asignarase por estrita orde de chegada, tampouco é preciso presentar proba PCR nin de antígenos. No interior do recinto estará prohibido acceder con comida, bebida e e fumar.