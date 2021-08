Localizan o corpo dun home flotando no mar á altura de Punta Cabicastro, en Sanxenxo

A Garda Civil trasladou ao porto de Portonovo o corpo sen vida dun home que foi localizado flotando no mar á altura de Punta Cabicastro, entre as praias sanxenxinas de Canelas e Paxariñas.

Informan desde o Concello de Sanxenxo que o cadáver foi avistado por un barco de pasaxe a uns 500 metros da costa. Desde a embarcación deron aviso á Garda Civil ás 12.58 horas e foron os axentes quen se ocupou de trasladalo a terra.

Desde o Instituto Armado sinalan que aínda se descoñecen as causas do suceso e estiman que a idade da vítima sitúase entre os 45 e 50 anos de idade. O falecido atópase xa en dependencias portuarias á espera da lelgada do xuíz para ordenar o levantamento do cadáver.