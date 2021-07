As praias de Sanxenxo van recuperando os seus socorristas tras o gromo de covid-19 e tan só A Lapa segue sen servizo

O gromo de covid-19 detectado entre os traballadores do servizo de salvamento de Sanxenxo hai dúas semanas xa remitiu e nestes momentos xa todas a praia do municipio agás unha puideron recuperar o servizo de socorristas.

Segundo a información facilitada polo Concello de Sanxenxo, o brote chegou a afectar ao 27% do persoal e deixou sen servizo de salvamento Area de Agra, A Lapa, Areas Gordas e Nosa Señora dA Lanzada. Este martes xa só queda A Lapa.

O brote de covid-19 provocou que non houbese socorristas suficientes para atender a todos os areais do municipio, de modo que se retirou e, por tanto, non se puideron izar as bandeiras azuis destes catro areais.

A elección destas praias sen servizo realizouse seguindo criterios estatísticos de afluencia e incidencias que se obtén cada tempada estival.

CRIBADO ENTRE A MOCIDADE

O Concello de Sanxenxo anunciou este martes que este próximo venres 30 de xullo realizarase un cribado poboacional de covid-19 a través do sistema de autocita.

O cribado está dirixido a persoas de entre 16 e 35 anos e realizarase na Sala Nauta de Sanxenxo durante todo o día, en horario de 9.00 a 20.30 horas

AULA PECHADA

Doutra banda, este martes confirmouse que unha serie de positivos en covid-19 na escola infantil municipal de O Tombo provocaron o peche dunha aula de 1-2 anos.

Detectáronse inicialmente o positivo de 2 nenos e da profesora e máis tarde dun terceiro alumno que estaba confinado polos casos previos. Ao resto de nenos e nenas realizaráselles unha proba PCR e terán que gardar corentena por ser contactos estreitos.