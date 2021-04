Case un milleiro de raios acompañan a 'Lola' ao seu paso polas Rías Baixas

Poucos lugares de Galicia puideron escapar das tormentas eléctricas que acompañaron ao paso da borrasca 'Lola'. Pero, sen dúbida, as Rías Baixas foron o epicentro deste fenómeno meteorolóxico.

Entre as seis e as oito da tarde deste sábado rexistráronse 928 raios, principalmente en localidades da provincia de Pontevedra, segundo recolle Meteogalicia no seu informe. A partir de aí, as tormentas dirixíronse cara a zona da Coruña.

Os raios e os tronos sucedéronse durante estas dúas horas iluminando un ceo que, debido á nebulosidade, xa estaba bastante escurecido.

Foron moitos os que subiron ás súas redes sociais imaxes desta tormenta eléctrica que, ao seu paso polas Rías Baixas, deixou estampas espectaculares.

ELECTRIC LÉREZ



Brutal treboada en todas as Rías Baixas



Foto en Campo Lameiro pic.twitter.com/ZuVpykQiGk — Redmeteo (@RedmeteoP) April 24, 2021

Durante este domingo, as Rías Baixas continuarán nunha situación de inestabilidade e toda a provincia de Pontevedra entrará en alerta amarela, a partir das tres da tarde, por tormentas que poden chegar a ser ocasionalmente fortes.