Condenan o Sergas a pagar 20.000 euros a un paciente que perdeu un testículo nunha vasectomía

O xulgado do contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra condenou ao Servizo Galego de Saúde a pagar unha indemnización de 20.000 euros a un home polos danos que lle provocou unha vasectomía mal practicada.

O tribunal estima en parte o recurso presentado polo afectado contra a resolución da Xunta de Galicia que desestimara a reclamación do paciente, que foi operado no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en abril de 2018

Este reclamaba unha indemnización de 47.532 euros porque problemas na intervención provocaron que perdese o testículo esquerdo, pero finalmente o maxistrado concédelle algo menos da metade desa cantidade, segundo consta na sentenza á que tivo acceso PontevedraViva.

Na súa demanda, o paciente alegaba que nesta operación, á que se someteu de forma voluntaria por motivos de planificación familiar, produciuse mala praxe médica, xa que non se lle indicou o risco que corría e a intervención executouse mal.

O informe médico confirma que por erro identificouse incorrectamente o conduto deferente, seccionando e ligando no seu lugar a arteria espermática, o que xerou hematomas e un cadro de dor intensa e, co tempo, un infarto isquémico no que perdeu o testículo.

O titular do xulgado pontevedrés, con todo, advirte que o consentimento informado "realizouse correctamente" e que se lle avisou dos riscos que podía correr coa operación.

Pola contra, conclúe que os médicos que lle atenderon incorreron nunha mala praxe "inescusable", xa que o erro cometido ao seccionar a arteria en lugar do conduto adecuado "non é consecuencia característica nin habitual da operación"

"Se no momento da operación xurdiu a dúbida sobre a identificación do conduto e non se puido aclarar nese mesmo momento, debeu abortarse a súa sección e ligadura, no canto de realizarse ao azar, como así se fixo", sentencia o xuíz.