Un pontevedrés, no banco por baleirar as contas bancarias da súa nai aproveitando que sufriu un ictus

Un pontevedrés sentará o vindeiro martes 20 de abril no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Pontevedra por supostamente apropiarse do diñeiro da súa nai e baleirar as súas contas bancarias aproveitando o seu delicado estado de saúde porque lle dera un ictus.

A Fiscalía atribúelle un delito continuado de apropiación indebida polo que pide que sexa condenado a catro anos e medio de prisión e o pago dunha multa de 3.300 euros. Ademais, o ministerio público pide á sección segunda da Audiencia que o condene a devolver todo o diñeiro que retirou das contas da vítima.

Segundo sostén a Fiscalía no seu escrito de acusación, o acusado estaba autorizado para operar nas contas da súa nai despois de que a ela déselle un ictus en setembro de 2017, pois perdeu a capacidade de comprender e de explicarse.

Aproveitado esta situación, entre setembro de 2017 e abril de 2018, subtraeu case 35.000 euros que tiña depositados en varias contas bancarias. Todas estas operacións realizounas sen consentimento nin coñecemento da súa nai.