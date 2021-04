A Policía Local de Pontevedra inicia unha de campaña de control de velocidade

A partir deste martes e até o vindeiro 20 de abril, a Policía Local de Pontevedra realizará unha nova campaña de control nas vías do concello, incluída dentro dos labores de control habituais do corpo policial.

Segundo recordan dende a Xefatura da Policía Local, os axentes municipais xa dispoñen dun radar para o control da velocidade no propio Concello. Esta ferramenta dalle autonomía, dado que nas campañas deste tipo que se teñen desenvolvido no pasado, fixéronse a cargo dun equipo prestado pola Dirección Xeral de Tráfico. Ademais, permite completar a dotación do material necesario para facer o seu traballo con garantías.

O radar é un equipo Velolaser 1.0 que mide a velocidade de circulación e documenta por fotografía aqueles vehículos que superen o límite. Está deseñado para medir en modo estático, ben sexa cun operador (trípode, soporte ou coche), ou de forma non atendida, é dicir, nunha cabina dun vehículo.

Ademais, para manexalo disponse dunha tablet que se conecta mediante wifi a unha aplicación de control remoto.