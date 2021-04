Risoto con mariscos e berberechos Pescamar

Risoto de mariscos CC BY-NC-SA ALVISSION en Pixabay Berberechos ao natural Pescamar © Conservas Pescamar

Chega unha nova entrega da serie "A cociña gourmet en conserva", da man de Conservas Pescamar. Nesta ocasión, imos preparar unha receita que nos trae os aromas da cociña italiana e coa que imos aproveitar todos os beneficios dun dos moluscos atlánticos máis apreciados: o berberecho.

Os berberechos ao natural Pescamar son un alimento rico en proteínas de alto valor biolóxico e en ácidos graxos omega-3. En canto a minerais, destaca a presenza do ferro. Ademais, todos estes nutrientes achéganolos con moi poucas calorías.

Esta receita ofrécenola o FROM, o organismo do Ministerio de Agricultura e Pesca encargado de regular o mercado dos produtos do mar. A través da súa páxina web, lémbranos que "todas as elaboracións de peixe enlatado son moi aconsellables desde o punto de vista nutritivo".

Para preparar un saboroso Risoto con mariscos y berberechos Pescamar necesitamos os seguintes ingredientes:

- 2 latas de berberechos ao natural Pescamar

- 175 g. de arroz de gran curto

- 100 gramos de gambas peladas

- 50 g. de manteiga

- 1 culleradiña de aceite de oliva

- 1 cebola finamente picada

- 1 dente de allo picado

- 1 culleradiña de follas de tomiño fresco

- 600 ml. de caldo de peixe

- 150 ml. de viño espumoso

- 1 culleradiña de grans de pementa verde ou rosa en salmoira, escorridos e picados

- 1 cullerada de perexil fresco picado

Elaboración:

Nunha tixola grande, quentamos a metade da manteiga e o aceite, agregamos as cebolas picadas e refogamos ata que se abranden.

Incorporamos o perexil, o tomiño e o arroz e removemos ata que estea todo ben mesturado.

Vertemos o caldo quente aos poucos na tixola mesturándoo ben co arroz e deixándoo cocer ata que se absorba todo o caldo.

Escorremos os berberechos ao natural Pescamar e engadímolos ao arroz, xunto coas gambas e o viño. Revolvemos suavemente e deixamos que coza ata que se absorba todo o viño. Agregamos os grans de pementa co resto da manteiga e mesturamos todo moi ben.

Deixamos repousar durante uns minutos e servimos inmediatamente.

En quince días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.