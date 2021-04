Normalización Lingüísitca do Concello e os institutos imparten charlas para reflexionar sobre o uso do galego

A concellería de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, en colaboración cos equipos deste departamento dos centros educativos da cidade, programa un ciclo de conferencias dirixidas a persoas en idade escolar para promover a reflexión sobre a utilidade da lingua galega.

Estas charlas serán impartidas por membros da Mesa pola Normalización Lingüística e van dirixidas ao alumnado de ensino secundario, bacharelato e ciclos formativos. Polo momento, celebraranse de forma en liña e terá unha duración de 50 minutos.

Están programadas cinco charlas relacionadas co uso do galego no mundo empresarial, prexuízos e mentiras sobre a lingua galega, dereitos lingüísticos, a historia da lingua desde a democracia ou Galicia e as relacións cos países de lingua portuguesa.

A programación comeza este xoves con dúas conferencias e outra máis o venres no CIFP Carlos Oroza. Xa en maio, o ciclo continuará no IES Luís Seoane e o IES A Xunqueira I.