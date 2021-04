RADIO.- Venda ilegal de tabaco: "Pasouse do louro de batea á picadura da internet"

Nesta última década a venda de cigarros elaborados baixou un 50% como sinala no podcast 'Cara a cara' o presidente da Asociación de Expendedores de Tabacos e Timbres da Provincia de Pontevedra, Santiago Baleirón. Pola contra o tabaco para lear "subiu un 10.000%". É precísamente este último o que concentra un mercado ilegal que foi progresivamente aumentando e cuxo comercio se canaliza a través de internet.

"Nós fomos os máis prexudicados de España co tabaco de contrabando. A día de hoxe, non está erradicado totalmente, pero si que a porcentaxe é moi baixo grazas ao traballo das Forzas de Seguridade. O problema actual é a picadura que se vende por internet. Segue en mans de mafias que se pasaron á picadura, por toneladas. Eu, como o dicía antes co tabaco, pensaríamo moito antes de comprar algo que non ten control sanitario. Comprar picadura por internet é non querer á vida", advirte Baleirón en PontevedraViva Radio.

Falamos ademais da rendibilidade destes establecementos, que tiveron que "recompoñer" os seus produtos á venda; da progresiva redución de estancos que se foi rexistrando; ou da posibilidade de que a finais deste ano ou comezos do 2022 prodúzase unha concesión de novas licenzas de apertura.

Na provincia de Pontevedra o descenso de estancos que paulatinamente se produciu é comparable á tesitura nacional. O presidente da Asociación sinala que a finais do século pasado había 730 estancos e agora quedan 355.