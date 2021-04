A resurrección de Cristo máis artística vívese en Santa María: un cadaleito baleiro e globos de cores

Intervención creativa para simbolizar a resurrección de Cristo en Santa María © Cristina Saiz Intervención creativa para simbolizar a resurrección de Cristo en Santa María © Cristina Saiz Intervención creativa para simbolizar a resurrección de Cristo en Santa María © Cristina Saiz

A parroquia de Santa María continúa este ano 2021 coa conmemoración dunha Semana Santa diferente, suplindo as restricións derivada da pandemia da covid-19 con creatividade para lembrar os momentos máis sinalados destas datas. Este Domingo de Pascua, para lembrar a resurrección de Cristo, o templo amenceu cunha intervención artística que recrea o acontecemento cun cadaleito baleiro e globos.

Os voluntarios do equipo Kerigma da Real Basílica de Santa María a Maior de Pontevedra traballaron durante a tarde deste sábado para ter todo preparado de fronte, xa o Domingo de Resurrección, poder evocar o momento en que os discípulos de Jesús atoparon o seu sepulcro baleiro, a icónica imaxe do Cristo da Boa Viaxe.

Aos pés da cruz colocouse un cadaleito de madeira coa tapa descuberta en cuxo interior simplemente se pode contemplar o sudario de máscaras cirúrxicas instalado días atrás. Ademais, no resto da capela optouse por unha decoracíon festiva con globos de diversas cores.

Os globos son brancos, dourados e azuis e os voluntarios explican colocáronos porque "cando vemos un féretro, adoita evocarnos algo triste, negativo, desolador", pero os globos representan xusto o contrario, "lémbrannos os bos momentos, de felicidade, de festa, os momentos bos e importantes, coa familia e os amigos”.

"Xuntando o cadaleito baleiro e os globos pretendiamos transmitir a alegría da resurrección, que é o máis grande e o mellor agasallo de Pascua: Jesús vive!", engaden estes voluntarios a través dun comunicado.

En canto ao sudario confeccionado a partir de máscaras, que chamou a atención dos pontevedreses e visitantes nos últimos días, cambiou de posición. Durante o Xoves e o Venres Santo, estivo a colgar do traveseiro, pero este domingo está no interior da caixa, cobrando un novo sentido.

"Fóra da caixa, o sudario de máscaras quería mostrarnos a Jesús como a vacina 100% eficaz para recuperar a paz e a alegría, dentro da caixa é outra clase de medicina, 100% capaz de vencer á morte", explican, para engadir que "Jesús non quixo resucitar el só, quixo compartilo con todos os demais, incluíndo a aqueles que outrora foron enterrados aos pés desta imaxe e a aqueles que lles seguiremos".

ACTOS DE DOMINGO DE PASCUA

Este Domingo de Pascua haberá na Real Basílica misas con especial solemnidade ás 9.30, 11.00, 12.00, 13.00 e 20.00 horas. Os fregueses poderán levar de casa a auga en recipientes para a súa bendición.

Todas estas celebracións axustaranse á normativa vixente en materia de ocupación, distancia de seguridade e medidas de hixiene, de modo que non se poderá acceder aos templos unha vez alcanzada a capacidade legal permitida, non se farán actos de culto no exterior e as entradas e saídas faranse por portas distintas.