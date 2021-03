Lanzan unha aplicación para consultar en tempo real os resultados das análises da Finca Mouriscade

A Deputación de Pontevedra ven de lanzar a nova app da Finca Mouriscade. Nela poderán consultar e descargar dende os seus móbiles os certificados de ensaio de analíticas ver os resultados das mostras no mesmo momento en que o laboratorio os xere e descargar os certificados do ensaio. Esta aplicación, permite aplicar filtros de pescuda personalizados que permitirán seleccionar referencias, materiais e rangos de datas.

No que vai de 2021 o laboratorio de Mouriscade incrementou o número de mostras analizadas con respecto ao mesmo período do 2020. A maior parte delas, un total de 4.103, foron realizadas a través do NIR (Near Infrared Reflectance), unha técnica que permite que as análises se entreguen nun prazo de entre 24 e 48 horas.

Ata o momento, a maioría das 13.003 mostras realizadas proveñen principalmente de persoas gandeiras, técnicas/os das fábricas de pensos, técnicas/os de calidade de materias primas relacionadas coa alimentación animal, cooperativas ou mesmo industrias.

Moitas delas proveñen da xeografía galega estatal, aínda que tamén recolleron nestes meses demandas a nivel europeo, sendo Alemaña e Portugal os principais países que solicitan os estudos.