Formigón drenante para reformar os espazos de encontro na periferia da Casa da Cultura de Marcón

Proxecto de reforma da contorna da Casa da Cultura de Marcón © Concello de Pontevedra

Coa idea de estender o modelo urbano a puntos concretos do rural xorde o proxecto presentado este xoves polo concelleiro Alberto Oubiña, responsable da coordinación nas parroquias. Trátase da reforma do núcleo situado na periferia da Casa da Cultura de Marcón, no "campo da festa" e en camiños de acceso a Sabarís, Valadares - O Carrasco e Pazos.

O proxecto previsto para esta zona contempla unha mellora da pavimentación da segunda plataforma que habitualmente se utiliza como lugar de celebración da festa parroquial e das vías de acceso a esa zona de encontro aplicando modelos para mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade.

Segundo explicaba o concelleiro, o xabre actual desta plataforma substituirase por formigón drenante con laxas de granito facendo separación. Ademais intervirase no lateral creando unha baixada á vía que conectará coa igrexa en Pazos, do mesmo xeito que unha mellora ao acceso ao lugar de Sabarís. Deste xeito, xerarase un itinerario en rampla encostado ao muro de contención, que una as dúas plataformas, mentres que no vial lateral xerarase unha rampla "tipo italiana", con chanzos de pequena altura e bordos redondeados, ademais de bancos para o descanso.

O Concello solicitou á Xunta que o paso de peóns que conecta a zona da Casa da Cultura coa Igrexa de Marcón sexa sobreelevado para evitar accidentes nunha zona na que, segundo Oubiña, circúlase a moita velocidade.

Nos camiños que conectan Sabarís e Valadares-O Carrasco tamén se pavimentará co mesmo tipo de formigón e incorporarán luminarias que non se eleven en exceso do firme porque nestes accesos poderán circular vehículos agrícolas aínda que non turismos. A intención desta mellora é fomentar os desprazamentos a pé nesta contorna central de Marcón e que estes espazos permitan as reunións entre veciños en zonas ao aire libre como sucederá no final do camiño Valadares-O Carrasco, xunto ao cruceiro na zona da antiga 'Casa dá Mestra'.

O orzamento para este proxecto é de 512.000 euros, financiando con fondos europeos Feder. O goberno municipal espera que poida licitarse en maio e que as obras se inicien despois do verán cun prazo de execución previsto de cinco meses.