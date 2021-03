Política Social incrementa as horas do Servizo de Axuda no Fogar en Poio

O Concello de Poio foi escenario este martes dun encontro con traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) e representantes da Xunta de Galicia e do propio Concello, como son o alcalde Luciano Sobral e o delegado territorial do goberno autonómico, Luís López.

Precisamente o representante da Xunta explicou na reunión a decisión da Consellería de Política Social de incrementar as horas de servizo e a achega económica para o SAF en Poio.

En concreto a achega para este servizo de axuda a persoas en situación de dependencia increméntese nun 8,5% ata alcanzar as 41.274 horas anuais de prestación, é dicir, 3.276 máis xa aplicables neste 2021 que supoñen aumentar a partida presupuestaria en 41.724 euros.

Desta forma a Xunta destinará a partir de agora a financiar o SAF no Concello de Poio un total de 404.422 euros anuais.

"É unha cuestión que obedece á necesidade de coidar os maiores, dependentes e persoas en situación de vulnerabilidade ou en risco de exclusión, máis que nunca, polos adversos efectos socioeconómicos da crise sanitaria", sinalou respecto diso o delegado territorial, Luís López.