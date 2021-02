O Concello de Pontevedra pon en marcha a renovación do parque da Seta, en Campolongo

Obras de mellora do parque infantil da Seta, en Campolongo © Concello de Pontevedra

O PSOE mantén a súa folla de roteiro para adecuar todas as áreas de xogo infantís á normativa europea e autonómica en materia de seguridade. Despois de intervir nos parques da Cidade de Pedra e Tafisa, a concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural iniciou esta mañá os traballos de renovación integral do emblemático parque da Seta, en Campolongo.

Executado pola empresaespecializada Garocaprim SL, o proxecto conta cun orzamento de 6.700 euros e supoñerá unha mellora na capacidade de amortiguación do chan. "O primeiro paso consistiu precisamente no levantamento, coa axuda dunha máquina retroescavadora e aplicando logo unha capa de area de 40 centímetros de espesor que deixará o chan en perfectas condicións", dixo Iván Puentes, responsable deste departamento.

O plan contempla tamén a retirada de todas as pezas de madeira e aceiro deterioradas para substituílas por outras novas. "Tamén se substituirán o mobiliario e as papeleiras e renovaranse as estruturas e elementos de xogo coas que conta o parque da Seta: un tren de madeira, unha torre, un tobogán e os asentos dos balancíns de resorte”, engade o socialista.

A intervención estará rematada a próxima semana e completarase cun tratamento de pintura para madeira que prolongará a vida útil do leste renovado parque infantil.