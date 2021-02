Quirónsalud pon en marcha o Servizo de Aparello Dixestivo para prestar unha asistencia sanitaria integral

O Hospital Quirónsalud puxo en marcha o novo Servizo de Aparello Dixestivo para a prevención e o tratamento das enfermidades que afectan o tracto dixestivo e os órganos glandulares asociados (esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto, ano, fígado, vesícula, vía biliar e páncreas).

O hospital incorporou ao doutor David Martínez-Ares como xefe do servizo, para dirixir un equipo de profesionais que, nunha contorna hospitalaria segura, garanten a continuidade asistencial e unha atención sanitaria de calidade.

"Queremos proporcionar unha asistencia sanitaria integral a todos os pacientes con doenzas dixestivas, comezando pola prevención, seguindo por un diagnóstico o máis precoz posible e un tratamento personalizado nas nosas consultas. Apoiarémonos nas técnicas endoscópicas máis avanzadas e as probas funcionais dixestivas que nos proporcionarán a maior precisión diagnóstica", subliñou o doutor Martínez-Ares.

ECOENDOSCOPIA DIXESTIVA (CPRE)

O Servizo de Aparello Dixestivo dispoñerán de tecnoloxía e equipamento para realizar as técnicas endoscópicas máis modernas.

Entre elas cabe destacar a Ecoendoscopia dixestiva, unha técnica diagnóstica, e nalgúns casos terapéutica, indolora que permite a visualización e exploración do interior do tubo dixestivo. Combina a endoscopia coa ecografía, o que permite obter imaxes de maior calidade para conseguir visualizar de forma directa as distintas capas da parede do tubo dixestivo e as lesións localizadas en órganos abdominais. É especialmente relevante o seu papel no manexo das enfermidades da vía biliar e o páncreas.

CONSELLOS PARA UNHA BOA SAÚDE DO APARELLO DIXESTIVO

"Unha alimentación variada, rica en fibra (froitas e verduras frescas), o consumo ocasional de probióticos, evitar as comidas copiosas e realizar exercicio físico de forma regular son medidas que van mellorar a nosa saúde dixestiva. Comer amodo, masticando adecuadamente os alimentos e realizar a cea, polo menos, dúas horas antes de deitarse son pequenos xestos que contribúen ao control dunha das doenzas máis habituais do tubo dixestivo, como é a enfermidade por refluxo gastroesofágico" sinalou o doutor.

No caso de que se presenten alteracións do ritmo intestinal debe acudir a unha consulta especializada, para descartar patoloxía de colon e recto.

Por último, é moi recomendable que os maiores de 50 anos participen nos programas de cribado de colon e recto, do mesmo xeito que as persoas que teñan algún caso na súa contorna familiar máis próximo. "O diagnóstico precoz permite realizar tratamentos minimamente invasivos e incrementar claramente a supervivencia en todas as formas de cancro dixestivo" subliñou o doutor.

DILATADA TRAXECTORIA PROFESIONAL

Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela (1993- 1999), realizou a especialidade en Aparello Dixestivo no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (2004). É doutor en Ciencias da Saúde pola Universidade da Coruña (2007) e experto Universitario en Xestión Clínica pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo (2019).

Inicio a súa actividade como médico especialista en Dixestivo no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, en 2004. Durante o exercicio da súa carreira, especializouse como experto en Endoscopia Terapéutica ( resección endoscópica de tumores dixestivos), en ecoendoscopia e endoscopia biliar ( CPRE) e en patoloxía Biliar e Pancreática.

Membro da Sociedade Española de Patoloxía Dixestiva ( SEPD), Sociedade Española de Endoscopia Dixestiva ( SEED), European Association for Gastrointestestinal Endoscopy ( ESGE) e Asociación Española de Ecografía Dixestiva ( AEED).

Desde 2005 a 2017 colaborador docente da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela e desde 2012 a 2017 titor de residentes de Aparello Dixestivo no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo – Hospital Álvaro Cunqueiro.

Autor de 44 artigos publicados en revistas internacionais, de 18 capítulos en libros da especialidade, de 55 comunicacións a congresos internacionais e 110 comunicacións a congresos nacionais. Presentou 55 relatorios en congresos nacionais internacionais, organizador de 11 cursos e congresos da especialidade, e participación como docente en 2 máster de especialización relacionados coa endoscopia dixestiva.

