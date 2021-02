A Garda Civil detén dous veciños de Sanxenxo polo asalto a unha vivenda habitada de Portonovo

A Garda Civil detivo a dous veciños de Sanxenxo, de 26 e 37 anos, con antecedentes policiais, como presuntos autores dun roubo cometido nunha vivenda de Portonovo.

Segun informan fontes oficiais do Instituto Armado, os feitos sucederon na tarde do pasado sábado nunha céntrica rúa da localidade. Mentres que un dos autores permanecía no exterior o outro accedeu á vivenda, forzando para iso unha xanela.

Xa no seu interior foi sorprendido por un dos seus moradores que ao sentir ruídos dirixiuse á devandita estancia, logrando encararse co asaltante, propiciando a fuga a pé pola mesma xanela que accedería, non sen antes apoderarse de dúas neceseres en cuxo interior portaba 150 euros en efectivo e efectos persoais.

A celeridade do dispositivo de procura establecido pola Garda Civil xunto coa Policía Local da vila permitiron a localización dun dos fuxidos séndolle intervidos nun rexistro superficial parte dos aveños subtraídos.

As xestións realizadas con posterioridade permitiron a identificación do segundo individuo e a súa detención na tarde do pasado domingo.

As dilixencias foron remitidas ao Xulgado de Garda de Cambados diante do que terán que acudir os detidos cando sexan requiridos.