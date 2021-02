Rafa Domínguez ve "nerviosismo" nos "insultos" e "descualificacións" de Carme da Silva ao chamalo "neno pijo mal criado"

As declaracións da concelleira de Festas de Pontevedra, Carme da Silva, nas que tachaba as acusacións de Rafael Domínguez como "a pataleta dun neno pijo mal criado" non sentaron ben ao seu destinatario. O portavoz do PP pontevedrés afeou este venres estes "insultos" e "descualificacións" e advirte que, a pesar deles, non vai parar nas súas denuncias.

A orixe desas declaracións son as denuncias públicas realizadas nas últimas semanas polo PP de Pontevedra sobre supostos casos de 'amiguismo' nos que o goberno local contrata servizos a afíns ao BNG, aínda que todos os protagonistas meteron nos últimos días outro elemento, a demanda xudicial presentada polo ilustrador Kiko da Silva contra Domínguez polas súas declaracións sobre o cartel do Entroido 2020.

Este venres, o que entrou á polémica foi Rafa Domínguez, que o xoves solicitou a creación dunha comisión de investigación para estudar eses contratos a familiares, amigos e cargos do BNG. Tras esa petición, Carme dá Silva referiuse a el falando de" vagancia" e "emberrinchamento", afirmacións ás que responde que "insultos, descualificacións, querelas xudiciais… O BNG está disposto a todo para que non se siga falando".

Así, sostén Domínguez que esas acusacións da concelleira nacionalista débense a un intento de que non siga denunciando "a elevada suma que, a través de contratos menores, adxudicaron a persoas moi próximas ao partido e aos seus concelleiros”. Con todo, a súa mostra firme e advirte: "Non nos van a parar. Seguiremos nesta liña de fiscalización e control á acción do goberno local".

Para Domínguez, a reacción de Da Silva "denota nerviosismo" e trata de "desviar a atención e non contestar" que sucedeu co diñeiro sobre o que pon o foco o PP e que se se destinou a contratos do Concello con entidades vinculadas co BNG como Galiza Nova, a fundación nacionalista Bautista Andrade ou Galiza Sempre; ou a contratación en 2020 dos grupos de familiares. Ademais, Domínguez poñía o foco tamén en contratos coa número 21 das listas ao Concello do BNG, o responsable de área do Salnés do BNG ou o tenente alcalde de Barro.

Domínguez lamenta o "baixo nivel do Bloque" ao "recorrer á descualificación" e lembra que propoñen unha comisión de investigación para estudar en profundidade contratos adxudicados "a dedo" e a súa resposta "é recorrer ao agravio". "Non entendemos que ante unha oportunidade de explicar estas contratacións o BNG recorra a este tipo de descualificacións. Pensabamos que os nacionalistas serían colaboradores e pasarían a explicar aos pontevedreses o sentido destas contratacións", engade.