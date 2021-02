Esgótase o prazo para renovar os DNI caducados durante o estado de alarma

As oficinas de expedición do DNI retoman a actividade despois de confinamento © Mónica Patxot

O Ministerio do Interior prevé que nos próximos meses se dupliquen as renovacións do documento nacional de identidade (DNI), xa que aos cidadáns que lles expira en 2021 a validez deste documento únense os carnés caducados nos meses de 2020 nos que estivo vixente o estado de alarma.

En marzo de 2020, a Real Decreto-Lei de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 recolleu a prórroga durante un ano a validez dos DNI que caducaban desde a entrada en vigor do estado de alarma.

No mes de maio, a Policía Nacional reiniciou de forma gradual e progresiva o servizo de cita previa para a obtención ou renovación do DNI ou Pasaporte, comezando a prestarse de novo ese servizo nas distintas oficinas do territorio nacional.

Desde a finalización do estado de alarma decretado, todas as dependencias policiais desenvolveron un plan para reforzar a expedición do DNI e dar así resposta ao atraso acumulado na renovación e consecuente caducidade.

Na Xefatura Superior de Policía de Galicia, tras o desenvolvemento do devandito plan durante todos estes meses, conseguiuse reducir ao mínimo o tempo de espera para a renovación destes documentos.

Con todo, aconséllase aos cidadáns realizar este trámite canto antes, para evitar que cando finalice a prórroga da vixencia do documento se provoquen ocasionalmente situacións de longos tempos de espera para a renovación. Tamén se lembra que deben acudir en solitario á oficina, salvo o caso de menores ou persoas que polas súas circunstancias particulares deban ser acompañadas.

A cita previa pódese realizar a través do teléfono 060 ou por internet na dirección: www.citapreviadnie.es

As oficinas para a renovación/expedición do DNI ou o pasaporte máis próximas atópanse en Pontevedra (rúa Fernández Villaverde, 1), Marín (rúa Lameira, 27) e Vilagarcía de Arousa (avenida da Mariña, 9). O prezo do DNI é de 12 euros e o do pasaporte 30 euros.