A Escola Naval adopta "medidas disciplinarias" cos alumnos sorprendidos en dous botellóns

A Escola Naval Militar adoptou as "correspondentes medidas disciplinarias" contra un grupo de alumnos que foi sorprendido esta fin de semana pola Policía Local de Marín en dous botellóns incumprindo as medidas establecidas con motivo da pandemia da Covid-19.

Os feitos tiveron lugar esta fin de semana cando un grupo de 16 alumnos da Escola Naval Militar, con idades comprendidas entre os 18 e os 20 anos, foi identificado polos axentes municipais cando participaba en dúas festas ilegais. A primeira delas tivo lugar o sábado nun chalé abandonado. Ao día seguinte volveuse a identificar a estes mesmos individuos nun botellón, e algúns deles mesmo ían vestidos co uniforme militar.

Nun comunicado emitido este martes pola Oficina de Relacións coa Prensa da Armada en Marín, sinálase que estes alumnos estaban "fóra do recinto militar incumprindo a normativa establecida pola Xunta de Galicia e o protocolo propio para este Centro Docente Militar".

A Policía Local informou á Escola Naval dos feitos cos nomes dos alumnos involucrados. Agora o Centro Docente "seguindo a política de tolerancia cero diante destes comportamentos" asegura neste comunicado que "se adoptaron as correspondentes medidas disciplinarias por incumprimento do protocolo establecido para as saídas" aínda que non detalla en que consistirán tales medidas.

Segundo sinalaron, o protocolo que regula a saída da Escola Naval Militar dos alumnos "esixe o cumprimento de todas as restricións de mobilidade establecidas polas autoridades competentes".

Estas mesmas fontes oficiais engaden que "neste marco temporal" permítese a saída do recinto militar "unicamente a aqueles alumnos que, de acordo cos criterios sanitarios, e superados os test correspondentes, non entrañan risco de contaxio".

O pasado mes de xaneiro, á volta das vacacións de Nadal, detectouse un brote de coronavirus na Escola Naval de Marín cuns 60 contaxiados.