A Autoridade Portuaria investirá 800.000 euros para remodelar a dársena de Praceres

A empresa Ronautica Quality Mariñas S.L.U. é a adxudicataria das obras de remodelación e ordenación da dársena de embarcacións menores na zona de Praceres, proxecto no que a Autoridade Portuaria investirá máis de 800.000 euros.

Trátase dunha actuación incluída no plan de investimentos da Autoridade Portuaria co obxectivo de ordenar e optimizar a utilización actual do espazo por parte de máis de 100 embarcacións, así como de mellorar as condicións de accesibilidade peonil e seguridade dos usuarios.

Actualmente a dársena conta cun pantalán de 17 metros encostado ao dique de dique e é utilizada para atracada e fondeo por embarcacións profesionais da terceira e cuarta lista, ademais de embarcacións de recreo da sétima lista.

Coa solución proxectada, prevese a instalación de pantaláns flotantes para poder dar atracada a toda a frota, tanto profesional como de recreo, creando un total de 124 prazas de amarre.

A obra contempla ademais a instalación de pasarelas e control de acceso para os usuarios dos pantaláns, a limpeza da contorna e a creación de novas prazas de aparcamento.