O colexio A Xunqueira 2 estrea un aparcamento para bicicletas que xa pediron outros seis centros

O colexio A Xunqueira 2 estrea un aparcamento para bicicletas © Mónica Patxot Parcela do CEIP A Xunqueira 2 empregada como zona de ocio que se asolaga coas choivas © Mónica Patxot Parcela do CEIP A Xunqueira 2 empregada como zona de ocio que se asolaga coas choivas © Mónica Patxot

O colexio A Xunqueira 2 estreou este venres o primeiro dunha serie de aparcamento de bicicletas que o Concello irá instalando en centros educativos do rural e do centro urbano.

"Era algo que estaba a flotar non ambiente desde hai anos e que a pandemia fixo aínda máis perentoria. Hai unha demanda crecente por parte de nais e pais para que a cativada poida vir ao aire libre e deixar as súas bicis non colexio", explicou o concelleiro de Medio Natural e Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, as razóns que levaron a goberno local a abordar esta intervención, que tamén levaba tempo solicitando o colectivo Pedaladas.

Desde a concellería de Educación trasladaron a iniciativa a todos os colexios do municipio e, polo momento, son seis os que solicitaron contar con este equipamento que se irá colocando nas próximas semanas, tan pronto como entre en vigor o novo orzamento municipal. Campolongo, Parada-Campañó, Ponte Sampaio, Álvarez Limeses, Vidal Portela e Verducido, ademais da Xunqueira 2, que foi o primeiro en demandalo, son os que permanecen á espera.

A visita do concelleiro Puentes a este colexio serviu tamén para coñecer de primeira man outro problema que require unha solución inmediata. A zona de lecer das aulas de infantil asolágase cando chove e queda practicamente inservible. Esta situación en anos anteriores liquidábase realizando as actividades noutros espazos ao aire libre, pero coa pandemia todos os espazos están compartimentados por cursos, co que os de infantil quedan sen zonas de lecer ao aire libre.

"Estudaremos cos técnicos de parques e xardíns alternativas para reducir esta humidade e drenar o terreo", explicou o responsable de Medio Natural.

Ao finalizar a visita, despois de conversar cos membros directivos do centro, acordaron realizar unha drenaxe no patio de Infantil. Trátase dunha intervención de gran calado e que incluirá tamén a posta en valor doutra zona de xogos que empregan estes días os máis pequenos do colexio. Aínda que polo momento non hai data determinada para o inicio dos traballos.

Doutra banda, durante o encontro tamén se chegou a un acordo para dotar dunha horta escolar ao centro, xa que é un dos poucos que aínda carece desta instalación; e tamén se procederá á plantación de árbores autóctonas típicas de ribeira na zona que conecta o edificio principal do centro co pavillón.