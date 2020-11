Poda de seguridade das árbores da contorna da igrexa de Campolongo

Poda de árbores en Campolongo © Concello de Pontevedra

Por razóns de seguridade a xunta parroquial de San Xosé de Campolongo e a asociación de veciños de Campolongo tiña pedido ao Concello de Pontevedra a poda dunhas árbores de gran porte na contorna da igrexa de Campolongo.

Dende primeira hora deste luns unha brigada de catro operarios está a realizar estes traballos.

Actuarase sobre uns tulíperos de Virxinia de máis de 20 metros de altura, de varios freixos e dunha moreira, e a tala e retirada dun ciprés que se atopaba moi seco e en mal estado de saúde.

O concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, Iván Puentes, explica que estas podas de seguridade "tiñan bastante prioridade, xa que en breve se realizarán obras de rehabilitación na igrexa e algúns exemplares que están pegados ao edificio entorpecían a execución destes labores e, ademais, tupían as canalizacións con follas, causando humidades e filtracións de auga no templo".

Reducindo o tamaño das copas, especialmente dos tulíperos de Virxinia, mellóranse as condicións de seguridade e o distanciamento entre as árbores e a igrexa, evitando a invasión do espazo que se viña producindo.