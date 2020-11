A xustiza ordena a Educación reabrir a unidade de Primaria pechada na escola de Verducido

O xulgado contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra obriga a Educación a reabrir a unidade de Primaria que pechou este curso na escola de Verducido.

Dá así a razón á dirección do centro e a catro pais que acudiran á xustiza para recorrer a decisión de denegar, o pasado 10 de setembro, o acceso ao centro a catro nenas matriculadas en Primaria, porque esa unidade de ensino non estaba habilitada.

O maxistrado obriga á Xunta de Galicia a dotar ao centro dos "medios necesarios", nun prazo máximo de dez días desde que a sentenza sexa firme, para que as nenas poidan recibir durante este curso Educación Primaria nesta escola rural.

Contra esta resolución, Educación poderá presentar un recurso de apelación.

O xuíz entende que a "actuación material" da Consellería de Educación é "incompatible" co dereito fundamental á educación, pois suprimiu "de facto" a unidade de Educación Primaria despois de finalizar o prazo de matrícula.

Ademais, censura que non se instruíse previamente un procedemento administrativo con audiencia aos afectados, que non se lles notificase unha resolución "definitiva e motivada" ou que non se lles concedese un prazo para elixir outro colexio alternativo e matricularse nel.

O titular do xulgado pontevedrés destaca que "non se nega a posibilidade" de que a Xunta, no exercicio "lexítimo" da súa potestade organizativa en materia educativa, deshabilite unidades de primaria nos núcleos rurais "se se manifestan as condicións necesarias para iso".

Con todo, advirte de que esas decisións deben cumprir previamente unha serie de "formalidades procedementais mínimas", que o xulgado considera "esenciais" para "garantir o seu acerto" e para "non causar indefensión aos afectados".

A sentenza non impide, en todo caso, que a Xunta tramite nun futuro o expediente administrativo necesario para que no centro de Verducido se deixe de impartir Primaria.