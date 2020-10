Máis de 40.000 persoas vacináronse da gripe na área sanitaria de Pontevedra

A pandemia da covid-19 disparou o número de persoas que decidiron vacinarse da gripe na actual campaña, segundo reflicten os datos de Sanidade.

Un total de 40.680 persoas da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés pasaron xa polos centros sanitarios para inxectarse a vacina da gripe.

Durante as últimas semanas, en toda Galicia o número de vacinas rexistradas é de 389.171, o que supón case 125.000 máis que o ano anterior.

De entre todas elas, destacan as 248.834 doses que recibiron os maiores de 65 anos, 52.000 máis que en 2019; ou as case 25.000 vacinas que se puxo o persoal sanitario de toda Galicia, que en toda a campaña anterior non superaran as 18.000.