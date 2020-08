A Xunta prohibe fumar en rúas e terrazas se non hai distancia de seguridade sanitaria entre as persoas

Persoa fumando nun espazo público Dominio público Fried Dough

Na tarde deste mércores sae publicado o Diario Oficial de Galicia no que o goberno autonómico establece a decisión que prohibe fumar en espazos públicos como a rúa ou as terrazas se non se pode manter a distancia de seguridade sanitaria.

A medida, anunciada este mércores polo presidente da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo, entrará en vigor este xoves 13 en todo o territorio da comunidade galega. A medida adoptouse despois de que o presidente mantivese un encontro co comité clínico de expertos sanitarios para analizar a actual situación epidemiolóxica en Galicia e a situación que sobre todo resulta preocupante na Coruña.

"Varios membros do comité clínico coinciden en que fumar sen ningunha limitación nunha terraza ou nunha rúa sen distancia física conleva un risco alto de contaminación e de infección", asegurou o presidente autonómico.

A Sociedade Española de Epidemioloxía (SEE) alertara en xullo sobre o incremento da posibilidade de contaxio do coronavirus debido ao consumo de tabaco. Entenden que fumar en espazos exteriores pon en risco tanto á poboación fumadora como aos non fumadores pola posibilidade de que se transmitan os virus que causan a Covid-19.

Pola súa banda, a Organización Mundial da Saúde, indica que, polo momento, non existen evidencias científicas que relacionen a transmisión do coronavirus a través do fume dos cigarros. Pero si afirman que o tabaquismo é un dos condicionantes de que se agrave a enfermidade e do incremento de risco de morte entre as persoas positivas.

A Xunta tamén está a estudar a restrición do lecer nocturno noutras zonas de Galicia, ademais da Coruña, e Núñez Feijóo sinalou que, na reunión co comité clínico, analizouse a opción de crear un protocolo de actuación relativo aos traballadores temporeiros.