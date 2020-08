Rías Baixas cualifica de Moi Boa a anada do 2019

Tras un rigoroso e transparente procedemento de valoración por parte do Consello Regulador, a Anada 2019 da Denominación de Orixe Rías Baixas foi cualificada polo Pleno como "Moi Boa", cunha puntuación media de 7,2.

Nun ano atípico, marcado pola COVID-19, este Consello faino público a través dunha nota de prensa, xa que a situación actual obrigou a cancelar os actos previstos para tal motivo.

Dita cualificación da Anada foi ratificada durante unha sesión do Pleno o día 26 de xuño. Esta decisión baséase nas conclusións dun informe técnico, desenvolto polo Órgano de Control e Certificación pechado a data 31 de maio, que inclúe información relativa á colleita e a vendima, datos das enquisas ao panel de expertos e valoracións de guías e prescritores especializados, así como estatísticas comparadas cos resultados das análises sensoriais e fisicoquímicos levados a cabo na totalidade dos viños verificados por este Consello Regulador ata o 31 de maio.

Precisamente, a esa data verificouse o 47,9% do viño elaborado na anada 2019 (10.638.126 litros), o que mostra un bo comportamento do mercado a pesar da inactividade económica vivida desde mediados de marzo.

Os viños da Anada 2019 contan cunha gradación media elevada que se atopa no 12,8%, mentres que o resto de parámetros sitúanse nos valores habituais.

Segundo o panel de expertos do Consello, a Anada 2019 rexistra as seguintes características:

Fase visual: amarelo palla con tons verdosos, brilantes.

amarelo palla con tons verdosos, brilantes. Fase olfativa: de intensidade media, dominando os aromas primarios varietales con aromas cítricos, herbáceos, froitas de óso e florais. En xeral, son viños complexos e francos.

de intensidade media, dominando os aromas primarios varietales con aromas cítricos, herbáceos, froitas de óso e florais. En xeral, son viños complexos e francos. Fase gustativa: estrutura e intensidade media con grao e acidez elevados. Son viños froiteiros, cítricos, longos e persistentes.

CICLO VEXETATIVO

O Consello Regulador apunta que 2019 foi un ano "cunha brotación rápida e irregular". O vento nas subzonas do Condado do Tea e O Rosal produciu danos nos brotes, que tamén se viron prexudicados pola saraiba rexistrada a finais do mes de abril. A floración estivo condicionada polos fenómenos meteorolóxicos adversos, de maneira que os acios resultaron máis pequenos e menos compactos do habitual.

Con todo, os meses de agosto e setembro contaron cunha meteoroloxía estable, marcada polo tempo seco e asollado, que facilitou a correcta maduración do froito. A vendima desenvolveuse nunhas condicións propicias para recoller uvas dunha alta calidade e óptimo estado sanitario.

Aínda que se estimaba unha produción algo superior, finalmente a cifra alcanzou os 32,4 millóns de quilos, sendo un 16,04% inferior á do 2018.

VIÑO CUALIFICADO

Segundo informacións do Órgano de Control e Certificación, a día 31 de xullo deste ano, o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas xa verificara 15.813.010 litros de viño.