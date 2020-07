O cemiterio municipal da Raña de Marín dispoñerá do novo acceso peonil no outono

O Concello de Marín contempla que para o outono o cemiterio municipal da Raña dispoña do novo acceso peonil. Estas obras comezaban recentemente cun prazo de execución de dous meses e contando cun orzamento que se achega aos 41.000 euros. Dito acceso sitúase en muro este de o camposanto, concretamente no extremo norte do mesmo.

O acceso actual obriga aos viandantes para percorrer 170 metros cunha elevada pendente e por un vial sen beirarrúas e con vehículos que circulan en ambos os sentidos, polo que non resulta un tramo seguro. Coa intención de que este itinerario dispoña de maior seguridade viaria, o Concello, tras estudar as solicitudes recibidas, optou por un habilitar un novo acceso na cota máis baixa posible do camiño.

Ademais dese novo acceso, está previsto realizar obras de mellora e mantemento do muro lateral de parte norte do cemiterio. Este proxecto, inclúese ademais no paquete de actuacións de acondicionamento de rúas e espazos públicos para mellorar a accesibilidade que está a acometer o Concello, tanto no rural do municipio como en zonas urbanas.