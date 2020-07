Os adolescentes de Bueu identifícanse con TheGrefg e elas con Billie Eilish

Os influencers son os primeiros personaxes públicos cos que se identifican os adolescentes de Bueu, e como primeira referencia teñen a David Cánovas Martínez, coñecido como TheGrefg, youtuber carismático, de carácter agradable, editor de vídeos dinámicos e entretidos. Elas identifícanse coas cantantes e escollen a Billie Eilish, compositora estadounidense, de estética rechamante, contraria á hipersexualidad das mulleres. As súas seguintes iconas están entre deportistas e artistas e identifícanse coa súa personalidade, habilidades ou simpatía; mentres que a súa intelixencia é o que menos valoran.

Musicalmente, mozos e mozas o que máis escoitan é hip- hop, rap e trap. Eles identifícanse con Kidd Keo; artista español, transgresor con cancións nalgúns casos de contido sexista. Elas optan por Beret, artista tamén español, pop, con letras sobre o amor e o desamor e outros temas cos que se identifican. Nas súas cancións favoritas, hai letras ao desamor, as traizóns e a muller como obxecto sexual: 'Tusa' de Karol G, 'Dile' de Don Omar, 'Ocean Eyes' de Billie Ellish, 'Malibú con Piña' de Funzo & Baby Loud e 'Blanco' de J. Balvin.

As súas referencias no cinema e series están en 'A casa de papel', 'Elite' e 'La que se avecina'. Os adolescentes sinalan como actores favoritos a Vin Diesel e Will Smith; mentres que elas prefiren a Mario Casas e Blanca Suárez.

O cuestionario exposto tamén lles preguntaba sobre a súa preocupación pola inmigración, cambio climático, terrorismo, violencia cara á muller, malos tratos animais, racismo, dereitos humanos, desastres naturais, desemprego, conflitos bélicos e pobreza. Eles maniféstanse preocupados pola violencia machista, os malos tratos animais e o racismo; o mesmo que elas, aínda que estas en maior porcentaxe.

O deporte é a principal actividade á que ambos os sexos dedican o seu tempo libre, seguido de actividades relacionadas coa tecnoloxía; e en maior grao entre os mozos que entre as mozas. Séguenlles as amizades, tamén coincidente; aínda que elas en maior número. O 0'68% de mozos e mozas afirman dedicar tempo libre ás súas relacións de parella; mentres que ao sexo, elas reflicten un 0% e eles un 0'9%.

Ausencia de control no uso de redes sociais

Son unha xeración de constante relación coa tecnoloxía. Con todo, un 77% dos mozos e un 62% das mozas afirman que ninguén lles controla o uso que fan das redes sociais; e cando se produce en maior medida o control está ejercedido polas nais. En canto a redes sociais coinciden nas dúas primeiras máis usadas: Instagram e Whatsapp; en terceiro lugar as adolescentes optan por Tik Tok e logo Youtube; mentres que eles cambian a orde destas dúas últimas.

Consideran que o que estas redes ofrecen principalmente é información sobre gustos das persoas, contidos cómicos e da contorna. Elas indican que as usan máis para compartir datos académicos, e eles "máis información de tipo sexual que as mulleres".

Os videoxogos de supervivencia son os favoritos de ambos os sexos cun título de referencia, 'Fornite' despois eles optan por deportes, acción e aventura con títulos como 'Fifa' e 'GTA' e as mozas por simulación e habilidade como 'Os Sims'.

Relacións de parella e violencia

No que respecta a relacións de parella, as repostas resultaban similares: non comparten que "o amor verdadeiro está predestinado" nin que "o amor ten como finalidade casar" ou que "o amor o pode todo e supera os problemas". O máis valorado na relación é a fidelidade, con todo un 69% das mozas e un 65% dos mozos non comparte a máxima de que "o amor tan só pódese sentir por unha persoa ao mesmo tempo". Eles din fixarse no carácter e o físico e elas en que sexa boa persoa e a confianza; valorando máis o respecto. A intelixencia é unha calidade pouco valorada por ambos.

Preguntados sobre as causas da violencia de xénero cara á muller; responden en primeiro lugar que por crerse superiores ás mulleres, por problemas psicolóxicos, e consecuencia do alcol e drogas.

Todos estes datos extráense do estudo feito polo Centro de Información ás Mulleres de Bueu con varios obxectivos: coñecer os hábitos e preferencias dos adolescentes que é onde están as bases estruturais da violencia de xénero; coñecer a súa percepción respecto diso con iso deseñar pautas de intervención para formentar a igualdade. O estudo realizouse entre 459 adolescentes con idades entre os 12 e os 16 anos que responderon a un cuestionario sobre modelos de identificación, ciberviolencia, relacións sentimentais, valores, tempo libre e lecer e hipersexualización.