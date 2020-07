Sanxenxo estrea un sistema para analizar o seu turismo e orientalo cara a sustentabilidade

Un sistema deseñado por Segittur, a sociedade estatal dependente do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo para a xestión das tecnoloxías turísticas, permitirá ao Concello de Sanxenxo analizar o seu turismo e adoptar decisións para avanzar cara á súa sustentabilidade.

Este sistema, segundo destacaron o alcalde de Sanxenxo e o presidente de Segittur, será unha "ferramenta clave" para o deseño de medidas que mellorarán a eficiencia enerxética, redución do consumo da auga ou as emisións de CO2 no municipio.

Nunha primeira fase, a plataforma inclúe datos de calidade da auga das praias -que inclúe o nivel de bacterias-, consumo de auga, movementos turísticos, ocupación hostaleira e tráfico aéreo, entre outros indicadores.

Será a partir de setembro cando se inclúan datos relativos a consumo de electricidade, residuos e estacionalidade no consumo de servizos. Tamén está previsto incorporar datos de mobilidade orixe-destino procedentes de distintos medios de transporte e telefonía, así como información relativa ao gasto en destino.

Telmo Martín destacou que esta plataforma vai contribuír a reorientar o modelo turístico cara á sustentabilidade, "non como un valor engadido senón como requisito para que o turismo poida continuar sendo un motor de desenvolvemento económico e social para Sanxenxo".

Esta iniciativa, engadiu o rexedor, contribuirá a transmitir "maior confianza" respecto a a situación do destino, tanto aos turistas como aos visitantes. Así, Sanxenxo utilizará este código de comunicación para todas as canles nos que promociona e informa do destino.

Ademais, ante a incidencia da COVID-19, o grupo de traballo identificou a información relevante relativa á pandemia que un destino turístico necesita comunicar aos seus visitantes durante todo o ciclo de viaxe, así como aos seus propios residentes.

A este respecto, os turistas poderán coñecer previamente os consellos que o destino quere comunicarlle para planificar a súa viaxe correctamente, saber durante a súa estancia as regras de seguridade sanitaria para cada un dos lugares que visita e ter a seguridade de coñecer toda a infraestrutura sanitaria e servizos de emerxencia á súa disposición.