Falece Manuel Rial, o primeiro alcalde da democracia na Lama

Tres días de loito oficial decretou o Concello da Lama tras o falecemento de Manuel Rial González, o primeiro alcalde que tivo o municipio tras a chegada da democracia.

Rial González, que foi alcalde da Lama entre os anos 1979 e 1995, faleceu aos 84 anos na súa casa, situada na parroquia de Seixido.

O corpo do ex alcalde será velado no tanatorio da Lama ata este mércores, desde onde partirá ás 10.45 horas para ser enterrado no cemiterio de Seixido.

Nacido na Escusa (Poio), Manuel Rial González, que era garda forestal de profesión, era un home moi apreciado no municipio, do que foi nomeado fillo adoptivo no ano 2002.

Durante o seu mandato, entre outras obras, A Lama impulsou a construción do actual centro penitenciario, segundo destacan desde o goberno municipal.

O propio Concello, o ano pasado, rendeu unha homenaxe ao seu primeiro alcalde, que militaba en Alianza Popular -o precedente do Partido Popular-. Foi o seu último acto público.