Cáritas rehabilitará a súa sede en Joaquín Costa para trasladar o albergue para persoas sen fogar

Presentación do proxecto de reforma da sede de Cáritas en Joaquín Costa para instalar un albergue © Mónica Patxot Presentación do proxecto de reforma da sede de Cáritas en Joaquín Costa para instalar un albergue © Mónica Patxot Presentación do proxecto de reforma da sede de Cáritas en Joaquín Costa para instalar un albergue © Mónica Patxot

Un ambicioso proxecto valorado en máis de 700.000 euros consistente na rehabilitación do edificio de Cáritas, na céntrica rúa pontevedresa Joaquín Costa, para ofrecer teito e atención dignos a persoas sen fogar é o que presentou este luns os dirixentes de Cáritas Interparroquial de Pontevedra. A obra executarase en tres fases e servirá para mellorar a fachada e redistribuír os espazos interiores, nos que se instalará o albergue, un centro de día e unha sala para Proxecto Home.

A intención da agrupación é iniciar as obras no mes de outubro. O plan dispón xa de todos os trámites administrativos e urbanísticos e só está á espera da resolución dunha subvención da Consellería de Política Social, valorada en 300.000 euros, para comezar os traballos da primeira fase. Unha vez que o novo albergue entre en funcionamento, o actual, situado en Monte Porreiro, pechará as súas portas.

A primeira parte do proxecto é a máis complexa e custosa. Foi adxudicada recentemente por un importe de 440.000 euros máis IVE. O arquitecto encargado de deseñar a obra, Mauro Lomba, explicou durante a presentación do documento que consistirá na rehabilitación da fachada, que inclúe a limpeza das paredes e ampliación das xanelas da planta baixa ata o chan para facer máis luminoso e transparente o edificio e a actividade que se realiza no seu interior. Así mesmo, instalarase un ascensor, novos despachos, as estancias do albergue que se situará na primeira planta, así como a preparación do patio interior para as actuacións da segunda fase.

Valorada en 200.000 euros, o seguinte paso da restauración, aínda sen data, servirá para completar a sala de Proxecto Home que estará situada na planta baixa, ampliar as dependencias do centro de día, situado tamén na planta baixa; e construír un gradería, unha horta e un xardín no patio interior.

A última parte da obra, orzada en 150.000 euros, centrarase no segundo piso do edificio, no que están proxectadas vivendas tuteladas individuais e para familias.

Ademais de mellorar a imaxe e funcionalidade do inmoble, o proxecto servirá para mellorar a calidade asistencial, de atención e de vida dos usuarios do albergue. "É un proxecto de presente, humanizador e integrador. Todo o mundo ten dereito a vivir en espazos de calidade e calidez", defendeu Íñigo Arranz, responsable diocesano do programa para persoas sen fogar de Cáritas. No seu discurso, destacou detalles do proxecto como a presenza de espazos comúns, unha cheminea e mesmo un lugar para mascotas, cuxa compañía é de vital importancia para estas persoas.

No deseño do proxecto participou tamén Alberto Escobar, arquitecto voluntario de Cáritas, quen aclarou que o aforo do novo albergue será de 26 prazas con división das zonas de dormitorio para homes e mulleres, que si compartirán espazos comúns tanto no interior como no exterior do edificio. Despois de agradecer a implicación de institucións e empresas como o Concello, a Consellería de Política Social ou Ence, que cobre parcialmente os honorarios dos arquitectos, así como a implicación dos voluntarios e o uso de fondos propios da agrupación; Escobar pediu "a implicación de toda a cidadanía de Pontevedra e a súa comarca para que este prometedor proxecto poida facerse realidade canto antes nas súas tres fases".

Pola súa banda, a presidenta da agrupación interparroquial de Cáritas en Pontevedra, Concepción Vázquez, mostrouse ilusionada cun proxecto que "vai repercutir nunha maior calidade na atención ás persoas que se acollen".