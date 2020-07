Continúa o anticiclón sobre as Rías Baixas con temperaturas de ata 34 graos

Cámara de Meteogalicia na Illa de Ons (Bueu), durante este luns 6 de xullo © Meteogalicia

As Rías Baixas permanecen baixo a influencia anticiclónica, cunha circulación de aire moi marcada polo nordés. Os ceos durante a xornada deste luns continúan pouco nubrados ou despexados. As temperaturas mínimas seguirán sen cambios mientres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso situándose entre os 18 e os 34 graos, segundo o servizo de Meteogalicia.

Durante o martes 7 continuará a influencia anticiclónica sobre toda Galicia. Os ceos estarán pouco nubrados ou despexados e as temperaturas continuarán establecidas entre os 18 e os 34 graos, con posibilidade de que as máximas experimenten un lixeiro ascenso. Os ventos manteranse do nordés, frouxos na zona das Rías Baixas.

Ao longo do mércores, a influencia do anticiclón dos Azores seguirá afectando con circulación dos ventos do nordés. Haberá bancos de néboa matinais en zonas de interior e ceos nubrados ou despexados. As temperaturas descenderán lixeiramente situándose entre os 15 e os 27 graos. Os ventos seguirán soprando frouxos.

A situación manterase en termos similares durante os seguintes días, con ventos do norte a partir do xoves 9. Haberá subida de temperaturas a medida que se aproxime a fin de semana, co domingo electoral. As temperaturas serán altas especialmente en toda a zona sur de Galicia situándose entre os 17 e os 31 graos.