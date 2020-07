A Brilat volverá aos montes galegos o 15 de agosto e a UME, o 1

A operación Centinela Gallego do Ministerio de Defensa levará aos soldados da Brigada Galicia VII, Brilat e do Terzo Norte de Infantería de Mariña aos montes galegos a partir do próximo 15 de agosto.

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, anunciou este mércores as datas da operación, que é resultado dun convenio entre o Ministerio de Defensa e a Xunta de Galicia. Desvelo que as Forzas Armadas traballarán na operación Centinela Gallego entre o 15 de agosto e o 30 de setembro.

En concreto, as Forzas Armadas despregarán 27 patrullas terrestres e drons durante a etapa de normalidade. Nos momentos de risco, despregarase ata 50 patrullas e un helicóptero de vixilancia e cando o perigo sexa moi alto poderá subir ata 75 patrullas e 2 helicópteros de vixilancia.

Tamén se deu a coñecer todo o procedemento para o despregamento da Unidade Militar de Emerxencias (UME), poñendo ao dispor de Galicia seis secciones na súa base de León. En concreto, haberá 19 militares e catro vehículos con base permanente na sede da Brilat en Figueirido entre o 1 de agosto e o 30 de setembro.

O número de militares poderá aumentar se se dan situacións de risco e, segundo a información facilitada pola Delegación do Goberno en Galicia, entre a UME, a Brilat e o Terzo Norte de Infantería de Mariña este verán haberá 460 soldados en tarefas de prevención, extinción ou investigación de incendios.

Losada deu a coñecer a presenza fixa de máis dunha decena de medios aéreos do Goberno en Galicia este verán para a loita contra incendios, ademais de ao redor de 80 dispoñibles se é necesaria a súa presenza.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén deu a coñecer que o goberno galego contará este ano na tempada de alto risco de incendios con 12 drons, dous máis que o verán pasado, que permitirán localizar incendiarios e mellorar a vixilancia preventiva, a detección e a extinción de lumes, así como dar apoio ao traballo que desenvolven as Brigadas de Investigación de Incendios Forestais ( BIIF).

Alfonso Rueda destacou a importancia da coordinación e da cooperación entre administracións para conseguir facer fronte con maior eficacia aos incendios forestais. En total, a Xunta mobiliza na loita contra o lume máis de 7.000 efectivos, entre os propios da Xunta e os do Estado, así como uns 30 medios aéreos e 360 motobombas, tal como se establece no Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia ( Pladiga) para este ano 2020.

Os datos fixéronse públicos tras a reunión do Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia ( CIPIG) celebrada este mércores mediante videoconferencia.