VÍDEO.- As praias da ría izan as súas bandeiras azuis

O concello de Bueu recolle as súas bandeiras azuis © Concello de Bueu

As praias da provincia de Pontevedra xa locen as súas bandeiras azuis. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, participou este venres na cerimonia do izado do distintivo no areal marinense de Portocelo onde destacou que esta provincia é a que sumar o maior número de galardóns de toda Galicia.

Durante a súa visita a Marín, que conta con cinco bandeiras para as súas praias así como outros dous distintivos para os seus centro de interpretación dos petróglifos, Ateneo Santa Cecilia e para tres senllas peonís; a conselleira lembrou que este verán serán 52 as praias da provincia nas que ondearán esta enseña de calidade correspondentes a once concellos, o que converte a Galicia como unha das comunidades mellor posicionada no ranking de mellores praias de España.

A comunidade mantén as súas 107 distintivos, que ascenden a 133 se se ten en conta os galardóns conseguidos por portos deportivos, aulas e centros de natureza. Só a Comunidade Valenciana, con 134 selos, conta con máis bandeiras que Galicia.

A conselleira fixo fincapé tamén na necesidade de respectar as distancias de seguridade nos areais este verán e puxo en valor a xestión dos concellos á hora de organizar a afluencia de público a estes espazos.