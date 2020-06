O Grove reclama reforzos para o centro de saúde ante a chegada dos turistas

O reparto de quendas de traballo para o verán no centro de saúde do Grove, denuncian desde o Concello, non contempla persoal para a cobertura de desprazados nin reforzos de tarde para xullo e agosto. De aí que o goberno municipal reclame que se corrixa esta situación.

A través dunha carta remitida ao xerente da área sanitaria de Pontevedra, o goberno municipal reclama que se reforce o cadro de persoal do centro de saúde durante o verán.

O Concello considera que esta carencia é "especialmente grave" no momento actual onde, ademais do fluxo de turistas que pasan as vacacións na localidade, debe terse en conta a especial problemática derivada da COVID-19.

O servizo de médicos para desprazados leva ofrecéndose no centro de saúde do Grove dende hai 40 anos e esta sería a primeira vez, denuncian desde o goberno municipal, que non se contara con el ou con médicos de reforzo.

A día de hoxe a previsión é dunha ocupación do 80% da prazas de aloxamento da localidade, o que supón triplicar os habitantes da localidade.

Atender a nivel sanitario este número de persoas co mesmo persoal que normalmente trata aos residentes de todo o ano "resulta cando menos, unha inconsciencia", sinala o Concello.

Ademais, os profesionais consultados polo Concello indican que, especialmente este ano, é importante contar con atención específica para os visitantes evitando a mestura do doentes da localidade cos foráneos e conseguindo, deste xeito, minimizar posibles problemas.

Ante iso, o Concello solicita o reforzo e ampliación dos servizos de verán e a incorporación o antes posible deste persoal, desde o 10 de xullo ao 15 de setembro como mínimo.