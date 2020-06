O tramo A Ermida-Vilaboa da autovía A-57 necesita máis expropiacións

Unha modificación no trazado do tramo A Ermida-Vilaboa da A-57 supoñerá a expropiación de 472 parcelas.

O Boletín Oficial do Estado (BOE) deste mércores publica unha resolución co cambio no trazado do primeiro tramo da Autovía A-57, entre Vilaboa e A Ermida.

É a segunda ocasión na que se modifica o deseño do primeiro tramo da denominada circunvalación de Pontevedra.

Esta modificación supón a expropiación forzosa de 472 parcelas, na súa maioría eucaliptais, cun custo total estimado en 2,7 millóns de euros. Destes terreos para expropiar, 143 parcelas están localizadas en Pontevedra e o resto en Vilaboa.

Os afectados dispoñen de prazo ata o próximo día 17 de xullo para presentar alegacións diante da Demarcación de Estradas do Estado.